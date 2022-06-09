Движение транспорта в столице ограничат из-за велогонки "Пять колец Москвы"

Движение транспорта в столице ограничат в связи с проведением велогонки "Пять колец Москвы", которая пройдет с 9 по 12 июня.

Перекроют участок на Крылатской улице от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мневники. О том, где автомобилисты могут потерять время, – в эфире телеканала Москва 24.