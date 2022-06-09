Специалист ЦОДД заявил, что столичный трафик составляет 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 212 километров.

На 55-м километре МКАД произошло столкновение двух автомобилей. Движение затруднено на три километра. Также две машины столкнулись на Варшавском шоссе. Они затрудняют проезд на 2,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.