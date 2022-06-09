Загруженность столичных дорог оценили в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Иван Бадиков рассказал, что движение в городе оценивается в 1 балл.

Уже сложно проехать по Ярославскому шоссе. В районе дома № 49 произошло столкновение автомобилей в средних рядах. Потолкаться придется уже от Московской кольцевой. Длина затора – три километра.

Также придется потолкаться на шоссе энтузиастов перед станцией метро "Авиамоторная". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.