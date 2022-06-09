Плотный поток сформировался на МКАД

Главный специалист ЦОДД Иван Бадиков сообщил, что движение в столице оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 215 километров.

На 32-м километре МКАД не просто проехать участок от улицы Липецкой до улицы Дорожной. Там произошло столкновение грузовых автомобилей. Скорость в потоке не превышает 20 километров в час. Длина затора – три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

