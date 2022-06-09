ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Иван Бадиков сообщил, что дорожная обстановка в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 110 километров.

На внешней стороне ТТК при выезде из Шереметьевского тоннеля наблюдается достаточно плотный поток из-за неисправного легкового автомобиля. Участникам приходится менять полосу движения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

