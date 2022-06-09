В Москве выбрали новое название площади возле посольства США

У американского посольства в Москве поменяют почтовый адрес. Дипмиссия теперь будет находиться на площади Донецкой Народной Республики. Название выбрали москвичи онлайн-голосованием.

Скоро в столице появится площадь или улица Луганской Народной Республики. Какие варианты локации уже предлагают? И почему о республиках Донбасса хотят постоянно напоминать недружественным странам?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.