В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Главконтроля Евгения Данчикова.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан", – отметил он.

Также Главконтроль объявил, что сотрудники ведомства усилят проверки антикоронавирусных требований в организациях Москвы. Рейды будут проводить уполномоченные сотрудники правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Кроме того, соблюдение требований по борьбе с COVID-19 оценят на летних верандах заведений общественного питания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.