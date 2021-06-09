Детские и спортивные площадки появятся в парке Декабрьского восстания. Там начался большой ремонт.

Меняют покрытие на дорожках, готовят новые маршруты для прогулок. Также заменят освещение и установят камеры видеонаблюдения. Позаботятся при этом и об историческом облике места.

Специалисты приведут в порядок кордегардию Пресненской заставы. Восстановят ограду, сохранившуюся с 40–50 годов XX века.

Ход работ осмотрел заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы планируют завершить к сентябрю.

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