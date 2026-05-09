Парад в честь 81-летия Победы завершился полетом авиации

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершился полетом авиации. Над Красной площадью пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.

Замкнули парадный строй штурмовики Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского триколора. В этом году в параде не принимали участие военная техника и парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов.

