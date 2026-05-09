В Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы прибыли гости из разных стран. Среди них президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, глава Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Также столица принимает президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита и Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. Из европейских лидеров гостями стали председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо и президент Республики Сербской Синиша Каран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.