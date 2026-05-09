Социальные учреждения Москвы перешли на особый график работы в праздники

В праздничные дни социальные учреждения столицы перешли на особый график работы. Городские поликлиники 9 и 10 мая принимают взрослых пациентов до 16:00. В эти же дни педиатры ездят к детям на дом. Травмпункты работают по прежнему графику с 08:00 до 22:00.

Центры "Мои документы" работают почти без перерыва, выходной у них только 9 мая. Сбербанк 9 мая открыт только в дежурных отделениях. Почтальоны в праздничные дни не будут разносить почтовые отправления и периодические издания, пенсии и пособия доставят по согласованному графику.

