Парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы начнется в 10:00

Парад в честь 81-й годовщины Победы на Красной площади начнется в 10:00. Он откроется торжественной церемонией выноса Знамени Победы и государственного флага РФ. Министр обороны Андрей Белоусов доложит Верховному главнокомандующему о готовности парадных расчетов.

Владимир Путин произнесет речь и объявит минуту молчания в память о павших героях. Затем последует прохождение пеших колонн военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. Колонны военной техники в этом году не будет, однако на больших экранах покажут ролики, демонстрирующие ее мощь.

