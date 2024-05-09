Москвичам рассказали о главных новостях 9 мая

Главные торжества прошли 9 мая на Красной площади. С самого утра корреспонденты телеканала Москва 24 работали в разных районах города.

Проход военной техники на параде Победы по традиции открыл легендарный танк Т-34, за ним последовали современные боевые машины. В числе пеших расчетов были участники спецоперации. А всего по брусчатке прошли 9 тысяч человек.

Несмотря на все опасения, погода все-таки позволила воздушной части парада быть. Над Красной площадью пронеслись "Русские витязи" и "Стрижи".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

