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Новости

09 мая, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных новостях 9 мая

Москвичам рассказали о главных новостях 9 мая

День Победы отметили в столичном парке "Остров Мечты"

Военный парад в честь 79-й годовщины Победы состоялся в столице

Более 70 единиц военной техники и 9 тыс человек приняли участие в параде Победы

Праздничные мероприятия в честь Дня победы прошли в РГУ нефти и газа имени Губкина

Праздничную программу подготовили на Поклонной горе 9 мая

Проект "Эшелон Победы" подготовили на ВДНХ

Графический поезд "Эшелон Победы" курсирует вокруг площади Промышленности в Москве

Московский нефтеперерабатывающий завод провел митинг по случаю Дня Победы

Выставку военной техники открыли возле Музея гаража особого назначения на ВДНХ

Главные торжества прошли 9 мая на Красной площади. С самого утра корреспонденты телеканала Москва 24 работали в разных районах города.

Проход военной техники на параде Победы по традиции открыл легендарный танк Т-34, за ним последовали современные боевые машины. В числе пеших расчетов были участники спецоперации. А всего по брусчатке прошли 9 тысяч человек.

Несмотря на все опасения, погода все-таки позволила воздушной части парада быть. Над Красной площадью пронеслись "Русские витязи" и "Стрижи".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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