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09 мая, 16:45

Город

Праздничные мероприятия в честь Дня победы прошли в РГУ нефти и газа имени Губкина

Праздничные мероприятия в честь Дня победы прошли в РГУ нефти и газа имени Губкина

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Праздничные мероприятия в честь Дня победы прошли в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Личный состав Военного учебного центра университета провел торжественное построение, также учащиеся возложили цветы к мемориалу студентам и работникам вуза, погибшим в годы войны.

Кроме того, в университете состоялся праздничный концерт для ветеранов, который подготовили студенты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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