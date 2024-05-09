Праздничные мероприятия в честь Дня победы прошли в РГУ нефти и газа имени Губкина

Праздничные мероприятия в честь Дня победы прошли в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Личный состав Военного учебного центра университета провел торжественное построение, также учащиеся возложили цветы к мемориалу студентам и работникам вуза, погибшим в годы войны.

Кроме того, в университете состоялся праздничный концерт для ветеранов, который подготовили студенты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.