Москвичам рассказали, как отпраздновали День Победы на ВДНХ

А на ВДНХ сегодня царила атмосфера послевоенных лет: звучали фронтовые песни и стихи. Артисты выступали в разных точках по всему парку, а гостей угощали кашей, приготовленной на полевой кухне.

По всему парку раскинулись точки, где на импровизированной сцене работали артисты. Они воссоздавали ту самую атмосферу послевоенных лет: читали сводки информбюро и разыгрывали диалоги из известных советских кинолент.

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