Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве

В честь празднования 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоялся торжественный фейерверк.

Салют начался в 22:00 и продлился 10 минут. За фейерверком можно было наблюдать с 16 столичных площадок, в числе которых были зона набережной Москвы-реки, ВДНХ, парк "Кузьминки", территория главного корпуса Российского университета дружбы народов (РУДН) и другие.

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