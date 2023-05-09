Акция "Синий платочек" началась на Южном речном вокзале

В столице Южный речной вокзал стал площадкой для праздничных событий. Впервые здесь проходит акция "Синий платочек". Она посвящена подвигу женщин в Великой Отечественной войне – солдатах и офицерах, зенитчицах и летчицах, а также о труженицах тыла, матерях и женах солдат.

Акция "Синий платочек" проходит не только в Москве, но и в других городах России. Эстафету сохранения памяти о подвиге женщин подхватили и за рубежом. Акция проходит в Сербии и Таджикистане. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



