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Акция "Синий платочек" началась на Южном речном вокзале

Акция "Синий платочек" началась на Южном речном вокзале

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В столице Южный речной вокзал стал площадкой для праздничных событий. Впервые здесь проходит акция "Синий платочек". Она посвящена подвигу женщин в Великой Отечественной войне – солдатах и офицерах, зенитчицах и летчицах, а также о труженицах тыла, матерях и женах солдат.

Акция "Синий платочек" проходит не только в Москве, но и в других городах России. Эстафету сохранения памяти о подвиге женщин подхватили и за рубежом. Акция проходит в Сербии и Таджикистане. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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