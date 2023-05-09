Праздничный салют в честь Дня Победы пройдет в Москве 9 мая

Салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 22:00. Торжественные залпы дадут во всех округах столицы. Всего салют запустят на 16 точках. Москвичи увидят в небе более 12 тысяч фейерверков свыше 70 видов.

Залпы будут в парке Победы и на Лужнецой набережной, на Борисовских прудах и у здания РУДН, в парках Чермянка и Дружба, а также в Кузьминках и Измайлово. В ТиНАО залпы дадут в поселениях Троицк, Краснопахоркое и Сосенское. Салют будет длиться 10 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.