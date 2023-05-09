Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Москвичам рассказали, какие социальные учреждения работают в столице 9 мая

Москвичам рассказали, какие социальные учреждения работают в столице 9 мая

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Москвичам рассказали, какие социальные учреждения работают в столице 9 мая. Например, в привычном режиме работают круглосуточные отделения почты, которые расположены на Мясницкой, Митинской, Никольской улицах, на бульваре Дмитрия Донского, Смоленской площади.

Кроме того, известно, что прием взрослых пациентов ведут только дежурные столичные поликлиники. У банков схожая ситуация – работают только дежурные отделения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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