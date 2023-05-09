Столичный музей Победы открыт для посетителей бесплатно в течение 9 мая. Внутри музея организовали несколько экспозиций, среди которых – "Битва за Москву".

Заведующая методическим сектором центра экскурсионного обслуживания Музея Победы Светлана Клевцовская отметила, что особенность выставки заключается не только в освещении военных событий, но и в подробном рассказе, как жил город в момент бомбежек и сражений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.