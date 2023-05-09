Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Столичные парки подготовили праздничную программу на 9 мая

Столичные парки подготовили праздничную программу на 9 мая

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Столичные парки культуры и отдыха подготовили праздничную программу для всей семьи на 9 мая. Например, на ВДНХ можно увидеть фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами в годы Великой Отечественной войны, и образцы военной техники.

Кроме того, с 12:00 до 20:00 на ВДНХ пройдут выступления артистов фронтовых бригад около арки Главного входа, перед павильоном № 1, у фонтана "Дружба народов" и на других площадках. Еще на "Городской ферме" ВДНХ каждый час с 11:00 до 17:00 будут читать лекции о помощи животным во времена ВОВ.

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