Москвичей пригласили посетить Музей Победы 9 мая

Столичные парки культуры и отдыха подготовили праздничную программу для всей семьи на 9 мая. Например, в этот день можно посетить Музей Победы.

9 мая вход в Музей Победы будет бесплатный (исключение – экспозиция "Подвиг народа" и "Битва за Москву"). С 12:00 до 16:00 там будет проходить акция "Судьба вела к Победе": перед Залом Славы откроется художественный объект – большая карта СССР, где посетители смогут отметить места боевого пути своих родственников.

С 13:00 артисты театра и студенты театральной студии Табакова исполнят литературные и музыкальные произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Также с 14:00 до 19:00 в разных залах музея будут проходить праздничные концерты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.