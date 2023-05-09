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Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Парад Победы начался на Красной площади в Москве

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На Красной площади в Москве начался парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. После его доклада министр обороны РФ Сергей Шойгу объедет парадные расчеты. На центральной трибуне за парадом Победы наблюдают президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

Участие в параде Победы на Красной площади примут более 10 тысяч военнослужащих, в том числе бойцы, задействованные в спецоперации на Украине. В ходе мероприятия по главной площади проследуют и будут представлены 125 единиц техники и вооружения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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