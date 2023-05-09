Российские БТР-82А подготовили к параду на Красной площади. На бронетранспортеры, которые могут плавать до 12 часов в воде, установили Георгиевское знамя.

БТР предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств. Освоить эту машину может любой водитель, который знаком с механической коробкой передач. Подробнее о характеристиках этой техники – в эфире телеканала Москва 24.