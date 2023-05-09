Москвичам рассказали, какие улицы перекрыты в столице из-за парада Победы

Военная техника 9 мая будет разворачиваться в парадные порядки на Манежной площади. При этом ряд улиц перекрыт для движения личного и общественного транспорта.

Например, запрещен проезд по улицам Тверская, Маховая, Петровка, Солянка, а также нельзя проехать в Оружейном переулке и на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных. Кроме того, ограничения движения есть на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка.

Как автомобилистам выбрать маршрут, чтобы гарантировано добраться туда, куда нужно? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.