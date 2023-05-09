Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Город

Москвичам рассказали, какие улицы перекрыты в столице из-за парада Победы

Москвичам рассказали, какие улицы перекрыты в столице из-за парада Победы

Танк Т-34 возглавит механизированную колонну на Красной площади

Зрители начали занимать места на трибунах на Красной площади

Пешие парадные расчеты вышли на Красную площадь

Парадные расчеты сформировались около Кремлевской набережной

Москвичам рассказали о бронеавтомобиле "ВПК-Урал"

Пешие парадные расчеты начали выстраиваться перед выходом на Красную площадь

Столичные улицы перекрыли для движения транспорта 9 мая

Танк Т-34 подготовили к параду Победы на Красной площади

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с 78-й годовщиной Победы

Военная техника 9 мая будет разворачиваться в парадные порядки на Манежной площади. При этом ряд улиц перекрыт для движения личного и общественного транспорта.

Например, запрещен проезд по улицам Тверская, Маховая, Петровка, Солянка, а также нельзя проехать в Оружейном переулке и на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных. Кроме того, ограничения движения есть на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка.

Как автомобилистам выбрать маршрут, чтобы гарантировано добраться туда, куда нужно? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городперекрытиявидеоИван ЕвдокимовАртем Мущенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика