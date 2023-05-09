Столичные улицы перекрыли для движения транспорта 9 мая

На Манежной площади 9 мая военная техника будет разворачиваться в парадные порядки. При этом ряд улиц перекрыт для движения личного и общественного транспорта 9 мая.

Например, запрещен проезд по улицам Тверская, Маховая, Петровка, Солянка, а также нельзя проехать в Оружейном переулке и на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных. Кроме того, ограничения движения есть на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.