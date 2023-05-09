Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Город

Столичные улицы перекрыли для движения транспорта 9 мая

Столичные улицы перекрыли для движения транспорта 9 мая

Запасная спецтехника разместилась на Манежной площади

Военная техника развернется в парадные порядки на Манежной площади утром 9 мая

Москвичам рассказали об ограничении движения в столице 9 мая

Еще 30 станций метро планируют построить в столице в ближайшие годы

Фестиваль "Московская весна" проходит в столице

В столице проходит фестиваль "Московская весна"

Фестиваль "Московская весна" проходит в столице

В столице проходит фестиваль "Московская весна"

В Москве стартовала "зеленая" реновация

На Манежной площади 9 мая военная техника будет разворачиваться в парадные порядки. При этом ряд улиц перекрыт для движения личного и общественного транспорта 9 мая.

Например, запрещен проезд по улицам Тверская, Маховая, Петровка, Солянка, а также нельзя проехать в Оружейном переулке и на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных. Кроме того, ограничения движения есть на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городперекрытиявидеоИван ЕвдокимовАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика