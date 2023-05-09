Военная техника развернется в парадные порядки на Манежной площади утром 9 мая

Военная техника утром 9 мая выдвинулась к Красной площади с площадки временного размещения в районе Печатники. На Манежной площади боевые машины будут разворачиваться в парадные порядки.

Ранее москвичей предупреждали, что на время проведения парада Победы в столице будут введены ограничения в движении транспорта. Какие станции метро закрыты на время проведения парада Победы?

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