Несколько столичных улиц и набережных перекрыты для движения транспорта 9 мая

Ряд улиц перекрыт для движения личного и общественного транспорта 9 мая. Например, будет запрещен проезд по улицам Тверская, Маховая, Петровка, Солянка, а также нельзя будет проехать в Оружейном переулке и на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных.

Кроме того, ограничения движения будут на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.