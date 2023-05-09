Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Москвичам рассказали об ограничении движения в столице 9 мая

Москвичам рассказали об ограничении движения в столице 9 мая

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Раритетные машины проедут по улицам Москвы в преддверии Дня Победы

Военная техника утром 9 мая выдвинулась к Красной площади с площадки временного размещения в районе Печатники. В данный момент стартовали резервные и вспомогательные машины.

Ранее москвичей предупреждали, что на время проведения парада Победы в столице будут введены ограничения в движении транспорта. Какие станции метро закрыты на время проведения парада Победы? И какую территорию отгородили под стоянку запасной военной техники?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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