Москвичам рассказали об ограничении движения в столице 9 мая

Военная техника утром 9 мая выдвинулась к Красной площади с площадки временного размещения в районе Печатники. В данный момент стартовали резервные и вспомогательные машины.

Ранее москвичей предупреждали, что на время проведения парада Победы в столице будут введены ограничения в движении транспорта. Какие станции метро закрыты на время проведения парада Победы? И какую территорию отгородили под стоянку запасной военной техники?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.