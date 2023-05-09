Военная техника отправилась на Красную площадь из района Печатники

Военная техника утром 9 мая выдвинулась к Красной площади с площадки временного размещения в районе Печатники. В данный момент стартовали резервные и вспомогательные машины.

В этом году военные машины проследуют на Красную площадь по Волгоградскому проспекту, Садовому кольцу и по Тверской улице. Увидеть их можно у Таганской улицы, на повороте на Садовое кольцо, на улице Земляной Вала, Делегатской улице, Триумфальной и Манежной площади на Кремлевской набережной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.