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Военная техника отправилась на Красную площадь из района Печатники

Военная техника отправилась на Красную площадь из района Печатники

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Военная техника утром 9 мая выдвинулась к Красной площади с площадки временного размещения в районе Печатники. В данный момент стартовали резервные и вспомогательные машины.

В этом году военные машины проследуют на Красную площадь по Волгоградскому проспекту, Садовому кольцу и по Тверской улице. Увидеть их можно у Таганской улицы, на повороте на Садовое кольцо, на улице Земляной Вала, Делегатской улице, Триумфальной и Манежной площади на Кремлевской набережной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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