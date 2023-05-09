Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Ряд столичных улиц будет перекрыт для движения транспорта 9 мая

Ряд столичных улиц будет перекрыт для движения транспорта 9 мая

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Ряд улиц перекрыт для движения личного и общественного транспорта 9 мая. Например, будет запрещен проезд по улицам Тверская, Маховая, Петровка, Солянка, а также нельзя будет проехать в Оружейном переулке и на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных.

Кроме того, ограничения движения будут на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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