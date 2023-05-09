Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06:15

Город

Военная техника отправится на Красную площадь из района Печатники

Военная техника отправится на Красную площадь из района Печатники

Москвичам рассказали, по какому маршруту пройдет военная техника в столице 9 мая

Москвичам показали подготовку к параду Победы в столице

"Мой район. Навигатор": выставка с ретро-автомобилями открылась на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют

"Мой район. Навигатор": столичную поликлинику № 64 на Малой Семеновской отреставрируют

"Познавательный фильм": Москва. Улицы героев

Пробег ретро-автомобилей состоялся в центре столицы

Ретро-автомобили проехали по улицам столицы в преддверии Дня Победы

В Москве проходит акция "Цветы победы"

Военная техника утром 9 мая выдвинется к Красной площади с площадки временного размещения в районе Печатники. В данный момент происходит подготовка машин к отправлению.

В этом году военные машины проследуют на Красную площадь по Волгоградскому проспекту, Садовому кольцу и по Тверской улице. Увидеть их можно у Таганской улицы, на повороте на Садовое кольцо, на улице Земляной Вала, Делегатской улице, Триумфальной и Манежной площади на Кремлевской набережной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпраздникивидеоИван ЕвдокимовСветлана Доброхотова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика