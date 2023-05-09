Москвичам рассказали, по какому маршруту пройдет военная техника в столице 9 мая

В этом году военные машины проследуют на Красную площадь по Волгоградскому проспекту, Садовому кольцу и по Тверской улице. Увидеть их можно у Таганской улицы, на повороте на Садовое кольцо, на улице Земляной Вала, Делегатской улице, Триумфальной и Манежной площади на Кремлевской набережной.

При этом часть улиц для движения военной колонны в центре Москвы перекрыта, и у каждого района есть собственный график. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.