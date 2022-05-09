Акция "Бессмертный полк" прошла на Тверской улице столицы

В центр Москвы 9 мая вышли более миллиона человек с портретами ветеранов. Шествие "Бессмертного полка" стала одним из самых трогательных моментов Дня Победы.

Участники акции прошли по Тверской улице вплоть до Красной площади. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.