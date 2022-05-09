Москвичи поделились историями о своих бабушках и дедушках, которые участвовали в ВОВ

Тысячи москвичей принимают участие в шествии "Бессмертного полка" в центре столицы. Дождливая погода не помешала проведению акции. Огромная колонна стартовала в 15:00 и до сих пор люди продолжают идти к Красной площади.

Москвичи поделились историями о своих бабушках и дедушках, которые защищали свою страну во время Великой Отечественной войны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.