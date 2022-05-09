Москвичи поделились историями о своих родственниках, которые приняли участие в ВОВ

В столице продолжается акция "Бессмертный полк". Она вновь проходит в очном формате после двухлетнего перерыва.

Москвичи поделились историями о своих родственниках, которые героически воевали в Великой Отечественной войне. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.