В столице началась акция памяти "Бессмертный полк"

Акция памяти "Бессметрный полк" стартует в Москве. Людей на Тверской улице собралось очень много.

Также Владимир Путин присоединился к памятному шествию "Бессмертный полк" на Красной площади.

Присоединиться может любой: нужно только взять с собой фотографию героя, приближавшего Победу. Никакая предварительная регистрация не требуется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.