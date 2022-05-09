Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади песней "Родная страна" в исполнении сводного военного оркестра Московского гарнизона.

В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Авиационную часть парада отменили из-за погодных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.