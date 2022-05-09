На Красной площади в Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел парад в честь Дня Победы. В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34-85. Также по Красной площади прошли танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К".

Артиллерия была представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.