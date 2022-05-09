В столице прошел парад Победы на Красной площади

На Красной площади прошел парад в честь Дня победы. Парадная техника проезжала через разные районы Москвы, а жители столицы могли увидеть проезд этих боевых машин.

В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34-85. Также по Красной площади прошли танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К".

Однако авиационную часть парада отменили из-за погодных условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.