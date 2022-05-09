Сбор участников "Бессмертного полка" начался у трех станций метро Москвы

Сбор участников шествия "Бессмертный полк" начался в 12:00 у станций столичного метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская".

Старт шествия запланирован на 15:00. Участники акции пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.