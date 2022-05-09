Городские учреждения Москвы изменили график работы в праздничные дни. Так, взрослые поликлиники с 9 по 10 мая открыты с 9:00 до 16:00. В эти часы можно вызвать врача на дом, а также пройти вакцинацию от COVID-19. Выездная бригада, если понадобится, сделает прививку на дому. Эта услуга доступна с 10:00 до 22:00.

Врачи детских поликлиник с 9 по 10 мая будут оказывать помощь на дому с 9:00 до 15:00. Вызовы принимают до 14:30.

Что касается банков, то в эти дни будут открыты только дежурные офисы. В обычный режим кредитные организации вернутся 11 мая. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайтах.

Центры "Мои документы" работают по обычному графику, а 9 мая будут открыты только флагманские офисы в Северном, Южном, Восточном и Юго-Западном округах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.