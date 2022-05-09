Более 200 мероприятий подготовили в Москве в рамках празднования Дня Победы

В Москве отмечают День Победы. В понедельник, 9 мая, в городе пройдет свыше 200 мероприятий.

Большая программа запланированная и в области, в том числе и на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации.

Посетителей ждет военно-историческая реконструкция, а вечером на Соборной площади состоится праздничный концерт. Песни военных лет исполнят известные музыканты и коллективы. Среди них – певица Зара, например. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.