Акция "Бессмертный полк" будет проходить в традиционном режиме после двухлетней паузы

В ближайшее время начнется акция "Бессмертный полк". В этом году после двухлетней паузы из-за коронавируса акция будет проходить в традиционном режиме, а не онлайн.

Участники собираются у станций метро "Белорусская" и "Динамо". О маршруте "Бессмертного полка" и о том, какие ограничения действую в городе для проведения акции, – в эфире телеканала Москва 24.