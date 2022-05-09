Трехметровые звезды установили у 10 станций столичного метро ко Дню Победы

Трехметровые красные звезды с надписью "9 мая" установили рядом с вестибюлями десяти станций столичного метро. Также город украсили флаги, тематические плакаты и билборды.

О том, как Москва подготовилась к празднику, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.