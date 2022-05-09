Зарубежные эксперты изучат военную технику с парада в Москве

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади.

В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин рассказал, что за рубежом внимательно следят за парадом в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.