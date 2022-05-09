Военная техника возвращается на временную площадку в Печатниках после парада Победы

После парада Победы военная и бронированная техника возвращается на временную площадку в столичный район Печатники.

В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.