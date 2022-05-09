Эксперт рассказал, какая техника приняла участие в параде Победы

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади.

В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, какая техника участвовала в параде в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.