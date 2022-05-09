В Москве завершился парад Победы

В столице закончился парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34-85. Артиллерия была представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

Авиационную часть парада отменили из-за погодных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.