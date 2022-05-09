Военная колонна направилась на место дислокации после парада Победы

Военная техника, которая принимала участие в параде Победы на Красной площади, начала движение в сторону своей дислокации – в Печатники.

На Волгоградском проспекте уже собралось много людей, чтобы посмотреть на механизированную колонну парадной техники вблизи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.